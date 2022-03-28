Юрист Красовская напомнила об изменении условий по льготной ипотеке

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила об изменении условий по льготной ипотеке.

По словам Красовской, сегодня в России действует льготная ипотека на покупку квартиры в новостройке. В октябре программа была продлена до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка тогда выросла до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны — 3 млн рублей.

«С 1 апреля 2022 года процентная ставка будет увеличена до 12% годовых. Также увеличат максимальный размер кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 12 млн, а в других регионах — до 6 млн», — добавила она в беседе с Life.ru.

По её словам, пока официально принятого нормативного акта по этому вопросу ещё нет, однако соответствующее решение принято и будет документально оформлено в ближайшее время.

Ранее заместитель генерального директора компании «KASKAD недвижимость» Ольга Магилина прокомментировала изменение условий по льготной ипотеке.