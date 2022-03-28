Юрист Красовская напомнила об изменении условий по льготной ипотеке

Короткая ссылка
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила об изменении условий по льготной ипотеке.
Юрист Красовская напомнила об изменении условий по льготной ипотеке
  • РИА Новости

По словам Красовской, сегодня в России действует льготная ипотека на покупку квартиры в новостройке. В октябре программа была продлена до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка тогда выросла до 7% годовых, а предельная сумма кредита стала единой для всех регионов страны — 3 млн рублей. 

«С 1 апреля 2022 года процентная ставка будет увеличена до 12% годовых. Также увеличат максимальный размер кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 12 млн, а в других регионах — до 6 млн», — добавила она в беседе с Life.ru.

По её словам, пока официально принятого нормативного акта по этому вопросу ещё нет, однако соответствующее решение принято и будет документально оформлено в ближайшее время.

Ранее заместитель генерального директора компании «KASKAD недвижимость» Ольга Магилина прокомментировала изменение условий по льготной ипотеке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить