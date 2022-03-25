Специалист по недвижимости Магилина прокомментировала изменение условий по льготной ипотеке

Заместитель генерального директора компании «KASKAD недвижимость» Ольга Магилина прокомментировала изменение условий по льготной ипотеке.

«Это очень правильная и очень своевременная мера», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, решения по льготной и семейной ипотеке выглядят на фоне нынешней ключевой ставки Центробанка лучше, чем прежние ставки по ипотеке с господдержкой на фоне ключевой ставки в 9,5%.

«Ещё более важным для рынка выглядит увеличение максимальной суммы кредита», — добавила Магилина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.