Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России

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Специалисты сервиса Работа.ру опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах.
Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают руководителю сельхозпроизводства в Ярославле — до 200 тыс. рублей в месяц. Компания предоставит своему сотруднику служебный автомобиль, а иногородним кандидатам — квартиру для проживания, сообщает «Газета.Ru».

Доход до 150 тыс. рублей ожидает наладчика станков с ЧПУ на заводе в Самаре. Столько же может получать начальник лаборатории в Нижегородской области. Инженера-конструктора печатных плат с зарплатой до 140 тыс. рублей в месяц ищут в Королёве.

Начальник обогатительной фабрики в Красноярском крае может получать 137 тыс. рублей ежемесячно, а токарь в Уфе, как и радиоинженер на заводе в Санкт-Петербурге, — до 120 тыс. рублей.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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