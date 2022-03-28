Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России

Специалисты сервиса Работа.ру опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают руководителю сельхозпроизводства в Ярославле — до 200 тыс. рублей в месяц. Компания предоставит своему сотруднику служебный автомобиль, а иногородним кандидатам — квартиру для проживания, сообщает «Газета.Ru».

Доход до 150 тыс. рублей ожидает наладчика станков с ЧПУ на заводе в Самаре. Столько же может получать начальник лаборатории в Нижегородской области. Инженера-конструктора печатных плат с зарплатой до 140 тыс. рублей в месяц ищут в Королёве.

Начальник обогатительной фабрики в Красноярском крае может получать 137 тыс. рублей ежемесячно, а токарь в Уфе, как и радиоинженер на заводе в Санкт-Петербурге, — до 120 тыс. рублей.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.