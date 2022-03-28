В России предложили вновь разрешить аптечное производство лекарств

В России предложили вновь разрешить производство лекарств в аптеках. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в марте 2021 года. По мнению авторов инициативы, в нынешних условиях возрождение такого производства особенно актуально.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил Айрат Фаррахов, доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, главная польза производственных аптек в том, что они могут делать препараты в крошечных дозировках, предназначенных для маленьких детей.

Депутат предлагает внести изменения в закон об обращении лекарственных средств, которые дадут отдельным аптекам право изготавливать лекарства и из фармацевтических субстанций, и из зарегистрированных в России препаратов.

«Сегодня у нас появилось очень хорошее контрольное оборудование для таких аптек. Оно может обеспечить необходимый уровень качества препаратов. Поэтому мы вышли с законодательной инициативой, чтобы возродить производственные аптеки», — сказал Фаррахов.

По его словам, поправки к законопроекту готовы.

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.