Психолог Крушинских рассказала о влиянии домашних животных на своих хозяев

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Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала, что домашние животные могут снизить риск появления депрессии и стресса у их хозяев.
Психолог Крушинских рассказала о влиянии домашних животных на своих хозяев
  • Gettyimages.ru
  • © Inti St. Clair

Так, в беседе с «Известиями» она привела данные исследований, согласно которым наличие домашнего животного сокращает риск возникновения апатии и депрессии, снижает уровень стресса.

По её словам, поглаживание питомца снимает невротические или стрессовые реакции, снижает частоту сердцебиения и уровень артериального давления.

Кроме того, наличие домашнего животного помогает справиться с чувством одиночества.

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