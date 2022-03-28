Психолог Крушинских рассказала о влиянии домашних животных на своих хозяев
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Так, в беседе с «Известиями» она привела данные исследований, согласно которым наличие домашнего животного сокращает риск возникновения апатии и депрессии, снижает уровень стресса.
По её словам, поглаживание питомца снимает невротические или стрессовые реакции, снижает частоту сердцебиения и уровень артериального давления.
Кроме того, наличие домашнего животного помогает справиться с чувством одиночества.
Ранее ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН рассказал, что делать при встрече со стаей бродячих собак.