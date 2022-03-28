Экономист Остапкович прокомментировал идею закрыть ряд букмекерских контор

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Дарья Ускова
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение закрыть букмекерский рынок России для компаний с учредителями из недружественных стран.
Экономист Остапкович прокомментировал идею закрыть ряд букмекерских контор
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  • © Sutad Watthanakul

«Считаю, что данная мера нецелесообразна. Букмекеры принципиального вреда на российском рынке не приносят, но они платят огромные налоги. Букмекерский бизнес подпадает под огромные налоги. Эти налоги идут в пользу нашего государства», — пояснил Остапкович.

В том числе благодаря этим налогам государство может распределять финансовые ресурсы на различные социальные программы и обеспечивать рост экономики, отметил эксперт.

«Если эти компании не хотят уходить с рынка, зачем же их искусственно убирать?.. Букмекеры — это нормальная экономическая деятельность... Они приносят прибыль, приносят налоги своей работой. Они не вредят ни людям, ни бизнесу», — сообщил специалист.

По его словам, букмекерство является вольной экономической деятельностью — «хочешь — играй, хочешь — нет».

«Если законодательно букмекерство разрешено в России, значит, это разрешено любым компаниям, которые хотят войти на российский рынок», — заключил экономист.

Ранее в России предложили закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран.

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