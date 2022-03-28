Экономист Остапкович прокомментировал идею закрыть ряд букмекерских контор

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT предложение закрыть букмекерский рынок России для компаний с учредителями из недружественных стран.

«Считаю, что данная мера нецелесообразна. Букмекеры принципиального вреда на российском рынке не приносят, но они платят огромные налоги. Букмекерский бизнес подпадает под огромные налоги. Эти налоги идут в пользу нашего государства», — пояснил Остапкович.

В том числе благодаря этим налогам государство может распределять финансовые ресурсы на различные социальные программы и обеспечивать рост экономики, отметил эксперт.

«Если эти компании не хотят уходить с рынка, зачем же их искусственно убирать?.. Букмекеры — это нормальная экономическая деятельность... Они приносят прибыль, приносят налоги своей работой. Они не вредят ни людям, ни бизнесу», — сообщил специалист.

По его словам, букмекерство является вольной экономической деятельностью — «хочешь — играй, хочешь — нет».

«Если законодательно букмекерство разрешено в России, значит, это разрешено любым компаниям, которые хотят войти на российский рынок», — заключил экономист.

Ранее в России предложили закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран.