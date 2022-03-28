В России призвали закрыть букмекерские конторы с учредителями из недружественных стран

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил закрыть букмекерский рынок России для компаний с учредителями из недружественных стран. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в течение последнего месяца Россия столкнулась с масштабным экономическим давлением извне, цель которого — нанести значительный ущерб как национальной экономике нашей страны, так и каждому отдельному домохозяйству.

Так, он напомнил, что ряд иностранных коммерческих компаний покинули отечественный рынок.

В то же время Орлов подчеркнул, что без каких-либо ограничений в России продолжают работу букмекерские компании, которые зарабатывают на игорной зависимости граждан миллиарды рублей ежегодно. При этом у многих данных компаний среди учредителей имеются юридические лица, зарегистрированные в недружественных странах, отметил он. Более того, для приёма ставок онлайн такие компании ведут сбор персональных данных своих клиентов — граждан России.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на деятельность в России букмекерских компаний, в число учредителей которых входят физические и (или) юридические лица из недружественных государств, перечень которых утверждён распоряжениями правительства России», — говорится в письме.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли в том числе Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар.