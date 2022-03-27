Терапевт Ярцева рассказала об основных причинах жжения в груди

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Врач-терапевт Ирина Ярцева перечислила основные причины жжения в грудной клетке.
Терапевт Ярцева рассказала об основных причинах жжения в груди
  • Gettyimages.ru

«У пожилых пациентов это может быть симптомом стенокардии. Но это возрастные пациенты и пациенты с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть стенокардией и вследствие (этого. — RT) даже инфарктом миокарда», — цитирует Ярцеву URA.RU.

Другими причинами жжения в груди Ярцева назвала проблемы с пищеварительной системой.

«Это может быть симптомом такого заболевания, как эзофагит. Это воспаление пищевода на фоне гастроэзофигиально-рефлюксной болезни. Это такой заброс содержимого желудка в пищевод», — пояснила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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