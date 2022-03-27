Спикер Госдумы Володин напомнил о законах, которые вступают в силу в апреле

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы России вступают в силу в апреле.
Спикер Госдумы Володин напомнил о законах, которые вступают в силу в апреле
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он напомнил, что на 8,6% будут проиндексированы социальные пенсии. Данное решение коснётся 4 млн человек.

«Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не единственные меры поддержки наших граждан», — сказал он.

В частности, Володин напомнил о вступлении в силу законов о поддержке граждан и бизнеса, о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий и о повышении социальных пенсий.

Кроме того, с 1 апреля станет проще расплатиться через систему быстрых платежей, кроме того, упрощается получение соцподдержки. Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг, также становится актуальной ответственность за фейки о работе госорганов России за рубежом.

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