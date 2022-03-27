Аксёнов сообщил, что Симферополь вернулся к потреблению воды из водохранилищ

Водоснабжение Симферополя осуществляется в основном из водохранилищ, а доля артезианских источников снижена до 8—10%, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С учётом наполнения водохранилищ водоснабжение Симферополя осуществляется в основном за счёт поверхностных источников. Доля воды из подземных источников составляет порядка 8—10%. Однако полная остановка всех скважин в настоящее время не планируется», — сказал он.

Основные водохранилища, которые используются для водоснабжения Симферополя, к началу весны полностью заполнены водой впервые за два года, отмечает агентство.

К 17 марта водохранилища Крыма накопили 140 млн кубометров воды и заполнились на 90%.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, задача по надёжному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена.

26 февраля, после начала военной спецоперации на Украине, Сергей Аксёнов заявил, что бетонную дамбу, сооружённую на территории Херсонской области в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидировали.