Гинцбург сообщил о старте вакцинации детей от коронавируса в рамках исследований

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антикоронавирусная вакцинация детей от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований намечена на следующую неделю.

«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели», — приводит ТАСС его заявление.

Гинцбург добавил, что необходимое число детей пока не набрали.

«Определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — отметил учёный.

31 января Гинцбург сообщил, что в России через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины против COVID-19.

В январе он заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.

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