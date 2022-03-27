Гинцбург сообщил о старте вакцинации детей от коронавируса в рамках исследований
«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели», — приводит ТАСС его заявление.
Гинцбург добавил, что необходимое число детей пока не набрали.
«Определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», — отметил учёный.
31 января Гинцбург сообщил, что в России через 18—20 дней начнётся набор детей 6—11 лет для исследования вакцины против COVID-19.
В январе он заявил о необходимости вакцинировать от коронавируса 70—80% детей.
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