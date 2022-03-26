Психолог Ващенкова рассказала о пользе ходьбы для организма

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Психолог Татьяна Ващенкова отметила пользу ходьбы для работы организма и развития творческих способностей.
Психолог Ващенкова рассказала о пользе ходьбы для организма
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«В момент ходьбы, здесь даже не в том дело (хотя это тоже хорошая побочка), что укрепляются все мышцы тела, работают все группы мышц... Во время ходьбы происходит такое уравнивание межполушарных связей, то есть правое и левое полушария как бы становятся в очень правильный баланс, и связь между творческим полушарием и конструктивным мышлением, логикой и творчеством, она становится прямо на таком хорошем уровне», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ващенкова рекомендовала выделять на пешие прогулки около 30 минут в день.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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