Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поддержке России со стороны исламского мира.

«Для меня как мусульманина отрадно, что весь исламский мир поддержал Россию в её борьбе против вселенского зла! Ни одна страна мира, в которой преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России», — написал Кадыров в Telegram.

Он напомнил, что Россия уважает и охраняет права миллионов мусульман в стране и за её пределами.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России.

Сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала В92 также заявил, что Сербия не присоединяется к антироссийским санкциям Запада из принципа взаимности.