Чернышенко: проекты по микроэлектронике в области госзаказа обеспечены финансированием

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Российские проекты по микроэлектронике обеспечены финансированием в области государственного заказа, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко: проекты по микроэлектронике в области госзаказа обеспечены финансированием
  • Gettyimages.ru

«Огромное количество масштабных проектов по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере в области государственного заказа», — приводит ТАСС слова Чернышенко на встрече правительства и представителей IT-отрасли.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли.

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