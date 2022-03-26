Чернышенко: проекты по микроэлектронике в области госзаказа обеспечены финансированием
- Gettyimages.ru
«Огромное количество масштабных проектов по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере в области государственного заказа», — приводит ТАСС слова Чернышенко на встрече правительства и представителей IT-отрасли.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.
До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли.