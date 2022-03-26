Путин подписал закон о льготах для компаний IT и туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Для организаций сферы IT на 2022—2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.
С целью поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги.
Также нулевой НДС установлен на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введённых в эксплуатацию после 1 января 2022 года.
Также Путин подписал закон, который предусматривает налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов России.