Путин подписал закон о льготах для компаний IT и туризма

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит налоговые льготы для поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

Об этом сообщает РИА Новости.

Для организаций сферы IT на 2022—2024 годы устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.

С целью поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на пять лет устанавливается нулевой НДС на гостиничные услуги.

Также нулевой НДС установлен на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введённых в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

Также Путин подписал закон, который предусматривает налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов России.