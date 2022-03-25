Медведев заявил о мерах для предотвращения отъезда из России IT-специалистов

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли.
Медведев заявил о мерах для предотвращения отъезда из России IT-специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Cecilie_Arcurs

«Сейчас есть, например, проблема с тем, как ко всем этим событиям относятся, допустим, программисты. Поскольку у них бизнес интернациональный, а нас отовсюду отрезали, в том числе и от платёжных средств, и от банковских возможностей, и от контактов с крупными иностранными подрядчиками, вот для них это событие было тяжёлым. И я понимаю как раз их мотивы, почему они пытаются найти своё место под солнцем», — сказал Медведев в интервью RT и РИА Новости, комментируя отъезд россиян за рубеж с началом спецоперации на Украине.

По его словам, правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли.

Он подчеркнул, что такие специалисты очень важны, есть дефицит на рынке.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская отметила, что большое число IТ-специалистов покинули Россию в конце февраля — начале марта.

Как информировал «Взгляд», в Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.

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