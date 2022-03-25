Российский бизнесмен Пётр Авен рассказал о последствиях введённых против него санкций

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Российский предприниматель Петр Авен в интервью Financial Times рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения персональных санкций в западных странах.
Российский бизнесмен Пётр Авен рассказал о последствиях введённых против него санкций
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

«Позволят ли мне нанять уборщицу или водителя? Я даже не вожу автомобиль… Возможно, меня станет возить падчерица. Мы не понимаем, как нам выжить», — отметил  Авен.

По его словам, «жизнь изменилась по щелчку пальцев».

Он также добавил, что наложенные на него санкции не могут повлиять на политику, проводимую Россией.

10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

Решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия по стране.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн.

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