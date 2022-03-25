Власти Подмосковья рассказали о приоритетных для строительства метро городах области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с курсантами в центре «Авангард» назвал приоритетные города Подмосковья для строительства метро.

«В 2023-м — начале 2024 года будет метро на Новой Риге, это уже за МКАД. Мы в постоянном диалоге с мэром и ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», — заявил глава региона в беседе с «360».

Он отметил, что есть ряд проектов в Ленинском городском округе.

«Мы дополнительно реализуем, смотрим проекты лёгкого метро... Это тоже важная задача, потому что она позволит обеспечить доезд до МЦД», — разъяснил Воробьёв.

По его словам, линии МЦД-3 и МЦД-4 коснутся Балашихи, Раменского, Наро-Фоминска и территорий за Химками.

Губернатор добавил, что в последнее время станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах, на очереди — Долгопрудный.

Ранее сообщалось, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры Московских центральных диаметров совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по билету «Кошелёк» транспортной карты «Тройка».