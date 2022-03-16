Карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья

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Жители Москвы и области смогут оплачивать поездки одной транспортной картой — на всех областных маршрутах заработала «Тройка».
Карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Транспортная сеть включает в себя более 9 тыс. автобусов, метро и МЦД, передаёт телеканал «360».

Карта начала работать во всём Московском регионе благодаря сотрудничеству столицы, области и Сбера, отметил вице-губернатор региона Игорь Тресков. За год работы «Тройки» в Подмосковье картой оплатили более 6,2 млн поездок, из них 1,7 млн — в 2022 году.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы завершаем создание единого транспортного пространства в Москве и Московской области. Теперь более 7 млн жителей второго по численности населения региона России могут удобно оплачивать проезд «Тройкой» в любом из городов области во всём наземном транспорте», — приводит слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова «Подмосковье сегодня».

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры Московских центральных диаметров совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по билету «Кошелёк» транспортной карты «Тройка».

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