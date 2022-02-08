Пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок по карте «Тройка»

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по транспортной карте «Тройка».
Пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок по карте «Тройка»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«За время работы диаметров пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и Московское кольцо. Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта», — цитирует Ликсутова «Москва 24».

Он напомнил, что одна из главных задач, которую поставил мэр города Сергей Собянин, — добиться единства транспортного каркаса Москвы.

Запуск бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта стал одним из шагов, который помог прийти к этой цели.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области рассказали о работе по обновлению транспорта в регионе.

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