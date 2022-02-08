Пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок по карте «Тройка»

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и МЦК по транспортной карте «Тройка».

«За время работы диаметров пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и Московское кольцо. Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта», — цитирует Ликсутова «Москва 24».

Он напомнил, что одна из главных задач, которую поставил мэр города Сергей Собянин, — добиться единства транспортного каркаса Москвы.

Запуск бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта стал одним из шагов, который помог прийти к этой цели.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области рассказали о работе по обновлению транспорта в регионе.