Пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок по карте «Тройка»
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- РИА Новости
«За время работы диаметров пассажиры МЦД совершили более 105 млн бесплатных пересадок на метро и Московское кольцо. Это значит, что каждый третий пассажир МЦД строит мультимодальные маршруты, используя разные виды транспорта», — цитирует Ликсутова «Москва 24».
Он напомнил, что одна из главных задач, которую поставил мэр города Сергей Собянин, — добиться единства транспортного каркаса Москвы.
Запуск бесплатной пересадки между разными видами рельсового транспорта стал одним из шагов, который помог прийти к этой цели.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области рассказали о работе по обновлению транспорта в регионе.