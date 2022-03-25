«Спутник Лайт» разрешили применять для вакцинации беременных

Из инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник Лайт» исключили противопоказания при беременности и в период грудного вскармливания. Изменения в инструкции размещены в государственном реестре лекарственных средств.

«Применение при беременности и в период грудного вскармливания. По результатам исследований на животных, репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют», — приводит РИА Новости текст инструкции.

Таким образом, беременным можно вакцинироваться с 22-й недели, когда потенциальная польза для матери выше потенциального риска для плода.

Также вакцину разрешили применять кормящим женщинам.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» матери могут передавать младенцам антитела с грудным молоком.

Руководитель НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих заявил, что течение коронавируса у беременных в среднем стало легче в первом месяце 2022 года.