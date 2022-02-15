Гинцбург: привитые «Спутником» матери передают младенцам антитела с молоком

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Привитые вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» матери могут передавать младенцам антитела с грудным молоком. Об этом в интервью The Manila Times заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург: привитые «Спутником» матери передают младенцам антитела с молоком
  • РИА Новости

«Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию («Спутником»), потому что тогда новорождённый в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищён как минимум от заражения тяжёлыми случаями коронавируса с молоком привитой матери», — отметил учёный.

Гинцбург добавил, что вакцинироваться «Спутником V» или «Спутником Лайт» беременным женщинам рекомендуется с 22-й недели беременности. 

Также он рассказал, что клинические испытания демонстрируют эффективность этих вакцин и на других сроках беременности.

Ранее глава НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих заявил, что течение коронавируса у беременных в среднем стало легче в первом месяце 2022 года.

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