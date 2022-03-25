Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР со слов о Жириновском

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Премьер-министр России Михаил Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР со слов о лидере партии Владимире Жириновском.
Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР со слов о Жириновском
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«Открываем серию встреч с депутатами, и, конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжёлой болезнью», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он также пожелал Жириновскому здоровья.

В Минздраве России сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.

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