Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР со слов о Жириновском

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР со слов о лидере партии Владимире Жириновском.

«Открываем серию встреч с депутатами, и, конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжёлой болезнью», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он также пожелал Жириновскому здоровья.

В Минздраве России сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.