ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов на Кубани
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Об этом сообщает ФАС.
«Краснодарское УФАС возбудило в отношении заводов антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП России участникам сговора грозят оборотные штрафы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что основанием для возбуждения дела стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами. Объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет, таким образом, в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар, пояснила служба.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.