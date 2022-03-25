ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов на Кубани

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае из-за подозрений в картельном сговоре.
ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении двух сахарных заводов на Кубани
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Об этом сообщает ФАС.

«Краснодарское УФАС возбудило в отношении заводов антимонопольное дело. В случае установления вины в соответствии с КоАП России участникам сговора грозят оборотные штрафы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами. Объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет, таким образом, в действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар, пояснила служба.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

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