Костин: инфляция в России по итогам 2022 года будет двузначной

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК спрогнозировал двухзначную инфляцию в России по итогам 2022 года.
Костин: инфляция в России по итогам 2022 года будет двузначной
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey_Fedoskin

«Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.

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