Костин: инфляция в России по итогам 2022 года будет двузначной

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК спрогнозировал двухзначную инфляцию в России по итогам 2022 года.

«Инфляция будет двузначная. Это точно, мы это прогнозировали», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.