Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре: в ООН направлено требование остановить русофобию

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Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в стриме RT «Летучка» заявил, что в ООН было направлено требование остановить русофобию и дискриминацию культурных и экономических прав россиян.
Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре: в ООН направлено требование остановить русофобию
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«Единственным основанием, по которому вводятся санкции, ограничивается доступ к различным достижениям культуры, науки, экономическим технологиям, товарам, является национальность — русскость так называемая. ООН как институт, который... в последнее время не зарекомендовал себя как способный остановить какую-то военную агрессию... У нас сохраняется робкая надежда, что экономическую и культурную агрессию она попробует остановить», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя русофобия на Западе — приговор западной цивилизации.

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