Под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе нашли погибшего рабочего

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Спасатели нашли погибшим пропавшего под завалами рабочего шахты «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечён погибший шахтёр», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что поисково-спасательная операция завершена.

24 марта на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы.

Среди эвакуированных из шахты «Осинниковская» в Кемеровской области горняков никто не пострадал.

По факту случившегося прокуратурой организована проверка.

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