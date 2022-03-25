Под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе нашли погибшего рабочего

Спасатели нашли погибшим пропавшего под завалами рабочего шахты «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечён погибший шахтёр», — приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что поисково-спасательная операция завершена. 24 марта на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы. Среди эвакуированных из шахты «Осинниковская» в Кемеровской области горняков никто не пострадал. По факту случившегося прокуратурой организована проверка.