Под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе нашли погибшего рабочего
«По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечён погибший шахтёр», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что поисково-спасательная операция завершена.
24 марта на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы.
Среди эвакуированных из шахты «Осинниковская» в Кемеровской области горняков никто не пострадал.
По факту случившегося прокуратурой организована проверка.