РИА Новости: на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошёл выброс угля и газа с обрушением породы

Короткая ссылка
Выброс угля и газа с обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Около 4 утра на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, под завалами находится один человек.

По словам источника, на поверхность вышли 73 человека, ещё около 315 поднимаются.

Утром 22 марта стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.

На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.

Всех 134 горняков подняли на поверхность.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить