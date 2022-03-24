РИА Новости: на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошёл выброс угля и газа с обрушением породы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Около 4 утра на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания», — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, под завалами находится один человек.
По словам источника, на поверхность вышли 73 человека, ещё около 315 поднимаются.
Утром 22 марта стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.
На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.
Всех 134 горняков подняли на поверхность.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.