РИА Новости: на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошёл выброс угля и газа с обрушением породы

Выброс угля и газа с обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Около 4 утра на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа с обрушением породы без последующего взрыва и возгорания», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, под завалами находится один человек.

По словам источника, на поверхность вышли 73 человека, ещё около 315 поднимаются.

Утром 22 марта стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.

На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.

Всех 134 горняков подняли на поверхность.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.