Прокуратура начала проверку по факту инцидента на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после эвакуации горняков из шахты «Листвяжная» в Белове.

В ведомстве сообщили, что в шахте зафиксировали превышение углекислого газа при сбое работы вентиляции.

«На место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.

На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.

Всех 134 горняков подняли на поверхность.