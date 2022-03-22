Прокуратура начала проверку по факту инцидента на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
- © РИА Новости / Александр Кряжев
В ведомстве сообщили, что в шахте зафиксировали превышение углекислого газа при сбое работы вентиляции.
«На место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности», — говорится в заявлении прокуратуры.
Ранее стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.
На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.
Всех 134 горняков подняли на поверхность.