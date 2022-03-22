Прокуратура начала проверку по факту инцидента на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Короткая ссылка
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку после эвакуации горняков из шахты «Листвяжная» в Белове.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

В ведомстве сообщили, что в шахте зафиксировали превышение углекислого газа при сбое работы вентиляции.

«На место выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация.

На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.

Всех 134 горняков подняли на поверхность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить