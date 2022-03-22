Власти Кузбасса сообщили об эвакуации на шахте «Листвяжная» из-за сбоя в работе вентиляции

Сбой в работе системы вентиляции произошёл на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, проводится эвакуация 142 человек. Об этом сообщили в Министерстве угольной промышленности региона.

«Шахта «Листвяжная» в 10:00 (06:00 мск) при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на восемь минут, по регламенту такая задержка может составлять до десяти минут», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в шахте были 142 человека.

Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет.

В министерстве добавили, что введён в действие план ликвидации аварии.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП. В результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.