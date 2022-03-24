Прокуратура организовала проверку по факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе
«24 марта на шахте «Осинниковская» в г. Осинники... произошло обрушение борта выработки, один горнорабочий, возможно, находится под завалом», — говорится в сообщении.
Как отмечается, горные работы на шахте приостановлены, ведётся разбор завала и поиск пострадавшего.
Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на шахте «Осинниковская».
Ранее появилась информация о том, что выброс угля и газа с обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области.
По предварительным данным, под завалами находится один человек.