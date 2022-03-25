Росздравнадзор предупредил аптеки об ответственности за продажу лекарств без рецепта
«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперёд. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что предупреждение сделано «в целях снижения социальной напряжённости в обществе и для стабилизации работы аптек».
В Росздравнадзоре назвали продажу рецептурных препаратов без рецепта одной из причин искусственного дефицита лекарств.
22 марта пресс-служба Росздравнадзора заявила, что ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России cнизился на 5—10% за последнюю неделю.
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.