Росздравнадзор предупредил аптеки об ответственности за продажу лекарств без рецепта

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Росздравнадзор направил аптекам предупреждение об ответственности за отпуск рецептурных препаратов без рецепта. Об этом информируют «Известия».

«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперёд. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что предупреждение сделано «в целях снижения социальной напряжённости в обществе и для стабилизации работы аптек».

В Росздравнадзоре назвали продажу рецептурных препаратов без рецепта одной из причин искусственного дефицита лекарств.

22 марта пресс-служба Росздравнадзора заявила, что ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России cнизился на 5—10% за последнюю неделю.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.

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