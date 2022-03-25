Росздравнадзор предупредил аптеки об ответственности за продажу лекарств без рецепта

Росздравнадзор направил аптекам предупреждение об ответственности за отпуск рецептурных препаратов без рецепта. Об этом информируют «Известия».

«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперёд. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что предупреждение сделано «в целях снижения социальной напряжённости в обществе и для стабилизации работы аптек».

В Росздравнадзоре назвали продажу рецептурных препаратов без рецепта одной из причин искусственного дефицита лекарств.

22 марта пресс-служба Росздравнадзора заявила, что ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России cнизился на 5—10% за последнюю неделю.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН высказался о ситуации с лекарствами.