Диетолог Соломатина перечислила богатые витаминами продукты

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала богатые витаминами продукты для поддержки организма весной.

«Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам», — заявила она в интервью радио Sputnik.

По словам Соломатиной, большое количество витамина С содержится в квашеной капусте, болгарском перце, чёрной смородине, а витамина А — в сметане и сливочном масле.

«Витамин B — это цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах», — пояснила она.

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