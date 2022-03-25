Диетолог Соломатина перечислила богатые витаминами продукты
«Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты. Свежих, сезонных овощей, фруктов и ягод сейчас практически нет, поэтому можно отдавать предпочтение замороженным продуктам», — заявила она в интервью радио Sputnik.
По словам Соломатиной, большое количество витамина С содержится в квашеной капусте, болгарском перце, чёрной смородине, а витамина А — в сметане и сливочном масле.
«Витамин B — это цельнозерновой хлеб, крупы, мясные продукты, печень. Жирорастворимый витамин E содержится в растительных маслах, семечках, орехах», — пояснила она.
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