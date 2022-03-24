В Москве построят новый комплекс центра имени Логинова

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На территории Московского клинического научно-практического центра имени Логинова построят новый комплекс.
В Москве построят новый комплекс центра имени Логинова

Об этом сообщает kp.ru.

«Этот год — один из самых знаковых для здравоохранения, мы должны ввести около 40 объектов, почти 500 тыс. кв. метров», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося центра.

Он отметил, что проект расширения МКНЦ имени Логинова — один из самых крупных в здравоохранении России.

«Здание готово уже на 75%, ведутся отделочные работы, прокладка внешних и внутренних коммуникаций, комплектация оборудованием. Уверен, в этом году мы стройку закончим. В следующем году запустим центр в эксплуатацию, потому что требуется много времени для наладки оборудования, монтажа и так далее», — сообщил Собянин.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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