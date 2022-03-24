В Москве запустили программу капремонта молочных кухонь
Об этом сообщает НСН.
«Мы запустили программу капремонта молочных кухонь. По аналогии с новым московским стандартом поликлиник мы создали единый стандарт. Он коснётся дизайна (единого стиля и оформления) и функционального наполнения — появятся пандусы, места для хранения колясок», — отметила Ракова.
По её словам, обновлено два пункта, в 2022 году начнётся обновление ещё 20.
В настоящее время на молочных кухнях получают продукты около 325 тыс. горожан, говорится в сообщении информационного центра правительства Москвы.
Всего в столице 252 таких пункта, передаёт сайт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что в Калининградской области расширили категории получателей соцвыплаты на продукты питания.