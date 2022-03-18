В Калининградской области расширили категории получателей соцвыплаты на продукты питания

В Калининградской области расширили категории получателей социальной выплаты на продукты питания. Такое решение принял губернатор Антон Алиханов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Мы в этом году запускаем достаточно широко выплаты на продукты питания, они уже коснулись пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, и многодетных семей. Было много обращений от жителей Калининградской области с просьбой расширить категории, которые получают эти выплаты. Решение такое принято», — заявил Алиханов.

По его словам, с 1 апреля 2022 года выплаты будут также доступны семьям, получающим региональное пособие на ребёнка с учётом критериев нуждаемости, а также семьям с детьми-инвалидами.

Также стало известно, что Самарская область получит из федерального бюджета 700 млн рублей на поддержку занятости граждан, находящихся под риском увольнения, передаёт volga.news.

Средства направят, в частности, на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут остаться без работы. Будут организованы и оплачиваемые общественные работы для тех, кто зарегистрирован в службе занятости.

В общей сложности мерами поддержки планируется охватить как минимум 12 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что кабмин России намерен выделить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан.