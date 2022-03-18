«Известия»: кабмин России намерен выделить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан

Правительство России планирует выделить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций.

Отмечается, что около 363 млрд рублей будут выделены на выплаты семьям с детьми от восьми лет с невысокими доходами.

Средства также будут направлены на выплату пособий по безработице, организацию временных работ для работников, находящихся под риском увольнения, курсов переподготовки и повышения квалификации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами начнутся в мае.