«Известия»: кабмин России намерен выделить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан

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Правительство России планирует выделить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана кабмина по поддержке экономики в условиях санкций.

Отмечается, что около 363 млрд рублей будут выделены на выплаты семьям с детьми от восьми лет с невысокими доходами.

Средства также будут направлены на выплату пособий по безработице, организацию временных работ для работников, находящихся под риском увольнения, курсов переподготовки и повышения квалификации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами начнутся в мае.

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