«Известия»: кабмин России намерен выделить 546 млрд рублей на социальную поддержку граждан
Отмечается, что около 363 млрд рублей будут выделены на выплаты семьям с детьми от восьми лет с невысокими доходами.
Средства также будут направлены на выплату пособий по безработице, организацию временных работ для работников, находящихся под риском увольнения, курсов переподготовки и повышения квалификации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что социальные выплаты на детей 8—16 лет из семей с невысокими доходами начнутся в мае.