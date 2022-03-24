В Самарской области рассказали о работе по обеспечению лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями

В Самарской области в 2022 году более 400 тыс. жителей с хроническими заболеваниями имеют право на льготное обеспечение лекарствами. На данный момент почти 200 тыс. пациентов обратились в медицинские организации и получили необходимые препараты.

Об этом сообщает sova.info.

С начала года в регионе подписано свыше 600 госконтрактов на поставку лекарственных средств, что гарантирует поступление в медучреждения около 2 млн упаковок препаратов.

Госпредприятие «Самарафармация» продолжает работу по заключению госконтрактов для бесперебойного обеспечения пациентов нужными лекарствами.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии открыли горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения.