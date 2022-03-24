В Самарской области рассказали о работе по обеспечению лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями
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Об этом сообщает sova.info.
С начала года в регионе подписано свыше 600 госконтрактов на поставку лекарственных средств, что гарантирует поступление в медучреждения около 2 млн упаковок препаратов.
Госпредприятие «Самарафармация» продолжает работу по заключению госконтрактов для бесперебойного обеспечения пациентов нужными лекарствами.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии открыли горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения.