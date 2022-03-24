Суд смягчил меру пресечения депутату Госдумы Рашкину

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Суд в Саратове изменил меру пресечения для депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на подписку о невыезде.
Суд смягчил меру пресечения депутату Госдумы Рашкину
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Басманного суда

«Суд в четверг провёл предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определённых действий и заменив её на более мягкую — подписку о невыезде», — цитирует ТАСС адвоката Рашкина Константина Лазарева.

25 ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.

Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

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