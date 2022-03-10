Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата Рашкина

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Госдума России приняла постановление о согласии на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина.
Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата Рашкина
  • РИА Новости

«Проектом постановления предлагается согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата ГД В.Ф. Рашкина (КПРФ)», — говорится в тексте постановления, который цитирует РИА Новости.

25 ноября Государственная дума в ходе заседания одобрила снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина в связи с делом о незаконной добыче лося.

Как установило следствие, в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

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