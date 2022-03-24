Граждане Украины, ЛНР и ДНР смогут работать в России без оформления патента

Граждане Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик получат возможность работать в России без оформления патента, сообщили в пресс-центре российского МВД.

«Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Путин сообщил о начале специальной военной операции. Это решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.