Граждане Украины, ЛНР и ДНР смогут работать в России без оформления патента
- РИА Новости
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«Граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
24 февраля Путин сообщил о начале специальной военной операции. Это решение было принято в ответ на обращение глав республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.