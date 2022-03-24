Центробанк России опроверг слухи о хакерском взломе его систем
- РИА Новости
«Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — цитирует ТАСС сообщение Центробанка.
В социальных сетях ранее появилась информация о том, что якобы хакеры из группировки Anonymous взломали системы российского регулятора и пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов с секретными данными.
В январе неизвестные предприняли попытку взлома официального сайта Национального банка Украины, однако кибератаку удалось нейтрализовать.
В России в 2020 году хакеры совершили 130 кибератак на российские банки, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году.