Центробанк России опроверг слухи о хакерском взломе его систем

В ЦБ России опровергли сообщение о возможном взломе его систем.

«Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — цитирует ТАСС сообщение Центробанка.

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что якобы хакеры из группировки Anonymous взломали системы российского регулятора и пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов с секретными данными.

В январе неизвестные предприняли попытку взлома официального сайта Национального банка Украины, однако кибератаку удалось нейтрализовать.

В России в 2020 году хакеры совершили 130 кибератак на российские банки, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году.