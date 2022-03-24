Центробанк России опроверг слухи о хакерском взломе его систем

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В ЦБ России опровергли сообщение о возможном взломе его систем.
Центробанк России опроверг слухи о хакерском взломе его систем
  • РИА Новости

«Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — цитирует ТАСС сообщение Центробанка.

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что якобы хакеры из группировки Anonymous взломали системы российского регулятора и пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов с секретными данными.

В январе неизвестные предприняли попытку взлома официального сайта Национального банка Украины, однако кибератаку удалось нейтрализовать.

В России в 2020 году хакеры совершили 130 кибератак на российские банки, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году.

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