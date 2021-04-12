В ЦБ рассказали о хакерских атаках на российские банки в 2020 году

В России в 2020 году хакеры совершили 130 кибератак на российские банки, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в подготовленном Банком России обзоре операций, совершённых без согласия клиентов финансовых организаций, за 2020 год.

«В 2020 году было зафиксировано 130 случаев хищения, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), при этом сумма хищений составила практически 32 млн рублей», — приводит РИА Новости данные ЦБ.

Отмечается, что в 2019 году было зафиксировано 58 подобных инцидентов. При этом общая сумма похищенного была ниже на 8,8 млн рублей, чем в 2020 году.

Кроме того, было зафиксировано четыре компьютерные атаки и два случая несанкционированного доступа к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, в результате которых было похищено 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экспертов ОНФ, кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии.

Также президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новой схеме телефонного мошенничества.