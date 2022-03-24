«Известия»: в России предложили установить эталонные цены на стройматериалы для госстроек

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Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил правительству России создать единый федеральный центр поставщика, который бы устанавливал эталонные цены на материалы для строительства социальных и спортивных объектов.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детских садов, больниц и других. 

«Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек», — говорится в сообщении.

Как уточняется, остальным участникам рынка придётся ориентироваться на установленные цены.

По данным издания, центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства материалов, прибавлять к этой сумме расходы на логистику и еще 20-25% чистой прибыли. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию со строительством социальных объектов в регионе.

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