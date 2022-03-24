«Известия»: в России предложили установить эталонные цены на стройматериалы для госстроек

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил правительству России создать единый федеральный центр поставщика, который бы устанавливал эталонные цены на материалы для строительства социальных и спортивных объектов.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детских садов, больниц и других.

«Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек», — говорится в сообщении.

Как уточняется, остальным участникам рынка придётся ориентироваться на установленные цены.

По данным издания, центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства материалов, прибавлять к этой сумме расходы на логистику и еще 20-25% чистой прибыли.

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