«Известия»: в России предложили установить эталонные цены на стройматериалы для госстроек
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детских садов, больниц и других.
«Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек», — говорится в сообщении.
Как уточняется, остальным участникам рынка придётся ориентироваться на установленные цены.
По данным издания, центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства материалов, прибавлять к этой сумме расходы на логистику и еще 20-25% чистой прибыли.
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