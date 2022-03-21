Власти Москвы рассказали о мерах поддержки строительной отрасли

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Максимально упрощены процедуры разработки и согласования градостроительной и строительной документации и предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. На год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства», — заявил Собянин.

Кроме того, застройщикам предоставят беспроцентную отсрочку на шесть месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешённого использования земельного участка за II квартал 2022 года.

Помимо этого, плату за рассрочку по внесению земельных платежей снизят с 20—23 до 9,5%.

Столичные власти также обратили внимание на высокую стоимость банковских гарантий для инвесторов.

«В качестве первого шага в решении проблемы собственники, меняющие вид разрешённого использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесён на шесть месяцев», — уточнил Собянин.

По его словам, добросовестных застройщиков не будут штрафовать за незначительные нарушения сроков строительства, а Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации.

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