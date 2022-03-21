В Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию со строительством социальных объектов в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Жизнь продолжается. Мы строим инвестиционные, социальные объекты. Сегодня я попрошу доложить обо всём, что касается строек садов, школ, поликлиник», — заявил Воробьёв во время прямого эфира.

Он отметил, что важная задача — успеть к старту нового учебного года.

«Безусловно, муниципальным органам власти нужно подготовить команды, которые осуществляют деятельность во всех вверенных вам объектах», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.