В Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию со строительством социальных объектов в регионе.
В Подмосковье прокомментировали ситуацию со строительством социальных объектов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

«Жизнь продолжается. Мы строим инвестиционные, социальные объекты. Сегодня я попрошу доложить обо всём, что касается строек садов, школ, поликлиник», — заявил Воробьёв во время прямого эфира.

Он отметил, что важная задача — успеть к старту нового учебного года.

«Безусловно, муниципальным органам власти нужно подготовить команды, которые осуществляют деятельность во всех вверенных вам объектах», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки строительной отрасли.

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