Компания «Сухой» запатентовала новый однодвигательный истребитель Checkmate

Компания «Сухой» запатентовала однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate.

«Дата начала отсчёта срока действия патента: 19.07.2021. Дата регистрации: 23.03.2022», — приводит ТАСС текст патента.

Как отмечается, «изобретение относится к области авиации, в частности к лёгким тактическим самолётам, имеющим малую радиолокационную заметность».

В июле 2021 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал в интервью RT Arabic о перспективах российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.