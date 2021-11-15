Глава ОАК Слюсарь рассказал о перспективах самолёта Checkmate

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Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал в интервью RT Arabic о перспективах российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.

Он подтвердил, что первый вылет самолёта планируется в 2023 году.

По словам Слюсаря, планируется «несколько сдвинуть сроки производства» самолёта, его испытаний, «запараллелить их», в том числе благодаря использованию цифровых технологий и проектирования.

Создатели самолёта хотят часть испытаний перевести в виртуальную реальность, чтобы «не надо было натурных испытаний, дорогих и долгих, а сделать расчёты с помощью компьютера, потом верифицировать их по моделям».

«Поэтому это нам позволит рассчитывать на то, что, может быть, даже в 2025 году мы сможем начать поставки первым покупателям. Всего планируем продать, по нашим бизнес-планам, порядка 300 машин, это серьёзная цифра», — заявил он.

Глава ОАК считает, что те решения, которые предлагаются в Checkmate, «грамотное сочетание таких возможностей, того функционала, беспрецедентных, характерных самолёту пятого поколения, низкой экономики, низкой стоимости и низкой стоимости эксплуатации» дадут самолёту «путёвку в большую жизнь».

Он также рассказал о стоимости самолёта.

«И я могу подтвердить, что те цифры, которые раньше звучали, по его поставке, диапазон $30—35 млн, — это то, к чему мы стремимся. Но, ещё раз, это стоимость приобретения. На большом длительном цикле самолёта гораздо большее значение имеет стоимость его эксплуатации», — отметил Слюсарь.

Ранее Слюсарь заявил, что создание и применение беспилотной версии лёгкого тактического самолёта Checkmate позволит реализовывать новые тактические приёмы в рамках сетецентрических военных операций

В июле 2021 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн.

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