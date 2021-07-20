Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн

Новейший российский лёгкий тактический истребитель Checkmate будет стоить $25—30 млн, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«А у нас (цена будет. — RT )$25—30 млн», — сказал Чемезов на МАКС-2021, сравнивая цену нового российского истребителя с зарубежными аналогами.

Ранее Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate.