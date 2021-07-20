Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн

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Новейший российский лёгкий тактический истребитель Checkmate будет стоить $25—30 млн, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает РИА Новости.

«А у нас (цена будет. — RT )$25—30 млн», — сказал Чемезов на МАКС-2021, сравнивая цену нового российского истребителя с зарубежными аналогами.

Ранее Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate.

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