Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate

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Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate.

«Если исходить из терминологии шахмат, ферзь — это Су-57, это мощный, тяжёлый самолёт. А есть более такая лёгкая фигура, как конь, которая используется для нападения. Вот мы так ассоциативно назвали этот самолёт (истребитель Checkmate. — RT) именно так... Самолёт скоростной... Он обладает мощным вооружением», — сказал в интервью RT Чемезов.

При этом, как подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех», данный самолёт легкий, у него один двигатель. 

Истребитель Checkmate был представлен на МАКС-2021.

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